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Нардепы просят политзаключенного Балуха прекратить голодовку и поберечь здоровье

Политика10 Апр 2018
Нардепы просят политзаключенного Балуха прекратить голодовку и поберечь здоровье
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22 народных депутаттов направили коллективное обращение к украинскому политзаключенного Владимиру Балуху с просьбой прекратить голодовку

Причиной для такого решения стало стремительное ухудшение здоровья Балуха, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

В обращении депутаты выразили безграничное уважение к украинскому политзаключенному и его борьбе, а также призвали прекратить голодовку, подчеркнув, что «Украине нужны живые герои».

Нардепы просят политзаключенного Балуха прекратить голодовку и поберечь здоровье

Обращение подписали Рефат Чубаров, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Егор Соболев, Владислав Голуб, Сергей Лещенко, Валерий Карпунцов, Юрий Соловей, Иван Спорыш, Олег Мусий, Виктор Кривенко, Владимир Арешонков, Юрий Деревянко, Леонид Емец, Татьяна Острикова, Михаил Головко, Юрий Павленко, Андрей Белецкий, Борислав Береза, Игорь Шурма, Виктор Вовк, Геннадий Кривошея.

Напомним, 4 августа 2017 года Раздольненский суд аннексированного Крыма приговорил к лишению свободы на три года и семь месяцев украинца Владимира Балуха, который вывесил на своем доме в селе Серебрянка украинский флаг, а также прикрепил табличку «улица Героев Небесной Сотни». Балуха обвинили в якобы незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

4 марта этого года «Верховный суд» Крыма уменьшил срок лишения свободы на 2 месяца — до 3 лет и 5 месяцев. 9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.

Адвокат Балуха сообщила, что его состояние здоровья ухудшается, но намерения прекращать голодовку у него нет.

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