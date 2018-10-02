Нардепы поддержали отставку Супрун

Профильный комитет ВР одобрил увольнение Ульяны Супрун с поста и.о. министра здравоохранения

Профильный комитет ВР одобрил увольнение Ульяны Супрун с поста и.о. министра здравоохранения. Фото: facebook.com

Соответствующее постановление единогласно приняли члены комитета по вопросам здравоохранения, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Как известно, в июле ряд народных депутатов зарегистрировали в парламенте проект постановления о несоответствии и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и ее заместителя Александра Линчевского занимаемым должностям.

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