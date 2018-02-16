​Нардепу от "Самопомичи" могут запретить выезжать из Украины

Народный депутат от фракции «Самопомощь» Павел Костенко в ближайшее время может стать невыездным из-за неисполнения решения суда

В конце декабря прошлого года исполнительной службой Деснянского района Киева на народного депутата был наложен штраф 1700 грн за неисполнение решения суда, а 18 января сумма штрафа была удвоена — до 3400 грн. Следующим шагом, согласно законодательству, должно быть обращение исполнительной службы в суд с ходатайством об установлении временного ограничения в праве выезда за пределы Украины (п. 19 ч. 3 ст. 18).

Напомним, в феврале прошлого года Апелляционный суд Киева подтвердил решение суда первой инстанции и обязал народного депутата от фракции «Самопомощь» Павла Костенко публично опровергнуть распространенную им ранее недостоверную информацию о профессиональной деятельности группы ICU. Решение вступило в силу 8 февраля.

Согласно решению суда, Костенко обязан опровергнуть распространенную им недостоверную информацию об участии ООО «Инвестиционный Капитал Украина» (входит в группу ICU) в «выводе прибыли из государственных финансовых учреждений, которая в дальнейшем выводилась в наличку для оплаты «коррупционных услуг» (заказов), как других участников рынка, так и государственных служащих, задействованных в таких операциях».

Апелляционный суд Киева подтвердил, что распространенная ранее информация не соответствует действительности. Костенко должен опровергнуть недостоверную информацию тем же способом, каким он ее обнародовал, — в СМИ и на своей персональной странице в Facebook.

Напомним, ICU подала иск в суд после того, как Костенко опубликовал копию депутатского обращения к ряду государственных органов, в котором он указал недостоверную информацию о деятельности группы. В частности, Костенко привел примеры якобы осуществленных компанией «спекулятивных операций с ОВГЗ», которые якобы приводили к получению значительного «спекулятивного дохода» участниками торгов. Однако ни ООО «Инвестиционный Капитал Украина», ни ПАО «Банк Авангард» не принимали участия ни в одной из операций с ОВГЗ, на которые указывал Костенко в своем депутатском обращении.

Деснянский районный суд Киева 13 декабря 2016 года постановил, что распространенная Костенко недостоверная информация нанесла ущерб репутации группы ICU, и обязал его опровергнуть информацию тем же способом, которым она была распространена. Однако Костенко не выполнил решение суда и подал апелляцию. В ней, в частности, он прямо указал, что причиной распространения им недостоверной информации об ООО «Инвестиционный Капитал Украина» стал его конфликт с Национальным банком Украины.

Стоит отметить, что во фракции «Самопомич» никак не реагируют на откровенно незаконные действия своего депутата.Так, глава фракции Олег Березюк сообщил, что его подопечный не информировал фракцию о своих проблемах с исполнительной службой. «Понимаете, я не компетентен в этом вопросе. На заседании фракции мы этого не обсуждали. Я впервые от вас это слышу. Поэтому ни дать оценку, ни прокомментировать этот факт не могу», — заявил Березюк.

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