Нардепа Новинского внесли в базу «Миротворца»

Отмечается, что Вадим Новинский отрицает российскую агрессию.

Вадима Новинского внесли в базу «Миротворца» / фото УНИАН

Народного депутата от «Оппозиционного блока», а также одного из главных финансовых спонсоров УПЦ МП Вадима Новинского внесли в базу «Миротворца».

Авторы анкеты Вадима Новинского называют его «ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде так называемого «русского мира» от имени УПЦ (МП)».

«Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает российскую агрессию», — написано в анкете.

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Отметим, что ранее в базу «Миротворца» внесли митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ (МП) Луку, которого обвиняют в манипулировании общественно-значимыми данными, а также в разжигании межнациональной и религиозной вражды.

Как сообщал УНИАН, ранее российский актер Хабенский попал в базу «Миротворца» за поездку в «Артек».

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