Нардеп-мажоритарщик из «Слуги народа» взял в помощники жену — Новости политики

Всего у Корявченкова восемь помощников-консультантов.

Корявченкову в работе официально помогает жена / Фото: УНИАН

Народный депутат Юрий Корявченков (бывший актер студии «Квартал-95» по прозвищу «Юзик») взял в помощники на общественных началах собственную жену Татьяну.

Об этом сообщают активисты движения «Чесно».

«Она окончила Криворожский экономический институт. Занимается, помогает», — объяснил депутат свой выбор.

На своей странице в Facebook Татьяна Корявченкова активно постит информацию о деятельности «Слуги народа» и президента Владимира Зеленского. Всего у ее мужа восемь помощников-консультантов, из которых на платной основе — трое.

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Корявченков был избран в парламент по 33-му мажоритарному округу с центром в Кривом Роге.

Как сообщал УНИАН, на днях нардепа из ОПЗЖ поймали на рекордном кнопкодавстве.

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