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Нардеп Дзензерский скрыл в декларации финансовые обязательства на сумму более 3 млрд грн, — НАПК

Политика26 Фев 2018
Нардеп Дзензерский скрыл в декларации финансовые обязательства на сумму более 3 млрд грн, — НАПК
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Денис Дзензерский

Вадим Чуприна

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларации народного депутата Дениса Дзензерского. В частности он не указал действительные финансовые обязательства перед 3 банковскими учреждениями на общую сумму 3 млрд 185 млн 432 тыс. 215 грн. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило и направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций 2015 и 2016 года, поданных народным депутатом Украины Дзензерским Денисом. Так, было установлено, что депутат не указал в декларации действительные на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму 3 185 432 215,78 грн», — говорится в сообщении. 

Финансовые обязательства у нардепа возникли на основании решений Бабушкинского и Октябрьского районных судов г. Днепра, согласно которым было постановлено взыскать у него в качестве поручителя по обязательствам задолженность по кредитным договорам.

Как отметили в НАПК, Дзензерский объяснил, что не считают данную информацию подлежащей декларированию. 

«Такие финансовые обязательства Денис Викторович Дзензерский не указал и в декларации за следующий год. Учитывая решения судов, вступившие в законную силу в 2016 году, их размер на конец отчетного периода составил уже 4 823 675 079,14 грн», — пишет НАПК. 

В 2015 году народный депутат задекларировал доход в виде подарка в сумме 35 млн грн, законность приобретения которого не подтвердил доказательствами.

Ранее стало известно, что Холодницкий просит ГПУ согласовать представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Дзензерского «по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины» (Декларирование недостоверной информации). Позже он заявил, что в деле против нардепа Дениса Дзензерского нет необходимости в представлении на арест или задержание.

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