«направленная коррупция» и другие перлы — Новости политики, Новости России — EADaily

Западные СМИ не могли, не имели права обойти молчанием пятилетие возврата Крыма в Россию. О дате не написал только ленивый. Правда, разнообразием газеты Европы и Америки в оценке события не блистали.

Все как один отметили, что «Путин метнулся в Крым за рейтингом. Пять лет назад подписание закона о вхождении Крыма в состав России ему здорово подняли рейтинг. За прошедшие годы невыполненных обещаний популярность президента России сильно упала, и Путин решил прибегнуть к проверенному инструменту ее подъема».

Упоминания, что Путин приехал в Крым 18 марта 2019 на торжественное открытие Балаклавской ТЭС и попутно принял участие в «перерезании ленточки» Таврической ТЭС в Симферополе и подстанции «Порт» в Тамани, в западных СМИ не обнаружено. Вряд ли это прокол из-за невнимательности.

«Сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет где-то 1000−1100 мегаватт. С вводом новых объектов общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 мегаватт. Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы», — сказал Владимир Путин в ходе церемонии запуска станций.

Если вспомнить, что в «украинский период» полуостров производил всего 160 мегаватт — инфа о «приезде за популярностью в обмен на несбыточные обещания» не будет выглядеть правдоподобной. Лучше уж просто промолчать. Эпохальный перл в статье посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко, опубликованной в TheTelegraph:

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«Российская агрессия не всегда выступает в исключительно военной форме. Украина послужила „выжженной землей“ и тренировочной площадкой для гибридных военных действий Кремля. Москва сеет смуту и раскалывает общество с помощью направленной коррупции, пропагандистских кампаний, войны в киберпространстве. Все это она сначала опробовала на Украине, затем в других странах Восточной Европы, а теперь с этим движется на Запад».



Наталья Галибаренко. Фото: apostrophe.ua

«Направленная коррупция» — с этим перлом можно и в историю войти. А «выжженная земля» не иначе как заготовленное оправдание — почему не получился обещанный американцам проект превращения Украины в аграрную сверхдержаву (разве на выжженной земле может что-то вырасти?).

«Присоединение Крыма обеспечило скачок рейтинга Путина с 60 до 90%, — пишет в NBC правнучка Никиты Хрущева Нина (Nina Khrushcheva), гражданка США. — Президенту нужно было сделать смелый и решительный шаг. Он долгие годы занимался саморекламой — то с голым торсом верхом на коне в Сибири, то плавая с дельфинами и позируя на фоне ракет. Но это не давало желаемого эффекта и он тогда решился на проведение жесткой внешней политики».



Нина Хрущева. Фото: pmo.ee▼ читать продолжение новости ▼

В этих строках чувствуется зависть: вероятно, Нина понимает, что если она продемонстрирует свой «голый торс верхом на коне», ее личный рейтинг вряд ли взлетит. По мнению Хрущевой, Путин все сделал неправильно — вместо того, чтобы сдаться под санкциями Запада, он ввел ответные меры. Но это опять-таки было сделано зря:

» В России начался подъем сельского хозяйства. Страна стала крупным экспортером зерна, и ее некогда застойный сельскохозяйственный сектор преобразился. Между тем, крупные строительные проекты, такие как сооружение моста через Керченский пролив, связавшего Россию с Крымом, а также масштабные поставки нефти и оружия помогли стране в 2018 году увеличить свой ВВП на скромные два процента. Режим остался на плаву, но финансовое положение людей от этого не улучшилось».

Далее у Хрущевой следуют «введенные Путиным сталинские цензура и репрессии» (а куда же без них?) и справедливое «недовольство россиян». Сюда же пошли пенсионная реформа, путинский закон о «фейковых новостях», «направленный против оппозиционных СМИ и блогеров» и другие ужасы кровавой гэбни. В итоге:

«Плохая новость для Путина заключается в том, что спустя пять лет после крымских событий у него больше нет нового Крыма, чтобы поднять свою популярность».

Оставляя за скобками девичьи грезы 55-летней Нины Львовны, заметим: 2% — это то, о чем некоторые из стран ЕС, живущие вне режима каких-либо санкций, только мечтают. Кстати, если обратить внимание на такие экономические показатели западных стран как «рост ВВП» и «государственный долг», обнаруживается, что между ними существует прямо пропорциональная зависимость. И к США это относится в первую очередь. Госдолг России же постоянно уменьшается.

Владимир Добрынин, Мадрид





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