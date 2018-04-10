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НАПК начало полную проверку е-деклараций Порошенко, Гройсмана и членов Кабмина

Политика10 Апр 2018
НАПК начало полную проверку е-деклараций Порошенко, Гройсмана и членов Кабмина
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Полная проверка деклараций украинских топ-политиков началась 10 апреля

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало полную проверку электронных деклараций президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабинета министров за 2017 год. Соответствующие решения были приняты на заседании НАПК во вторник, 10 апреля.

Кроме этого, НАПК полностью проверит е-декларации первого заместителя председателя Рады Ирины Геращенко, заместителя председателя Рады Оксаны Сыроид, а также уполномоченного парламента по правам человека Людмилы Денисовой за 2015-2017 годы.

Также будут проверены е-декларации секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова за 2015-2017 годы, генерального прокурора Юрия Луценко, главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника и главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Напомним, 1 апреля завершился очередной этап подачи электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Было подано 813,3 тыс. деклараций.



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