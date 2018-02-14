НАПК хочет запретить анонимным лицам финансировать партии

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подготовило законопроект «О внесении изменений в ЗУ «О политических партиях в Украине», в котором предлагает ограничить осуществление взносов на поддержку политических партий, сообщает пресс-служба НАПК.

По словам председателя НАПК Натальи Корчак, компаниям, учредителями которых являются иностранные юридические лица, и лицам, которых не возможно идентифицировать по имеющимся сведениям, предлагается запретить осуществлять взносы на поддержку политических партий.

Среди других инициатив агентства также внести уточнения сроков открытия банковских счетов, изменения в отчет партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Так, в НАПК хотят, чтобы ежеквартальные отчеты подавал лично руководитель политических сил или уполномоченное им лицо с указанием информации об их персональных данных.

«Это связано с тем, что в некоторых случаях финансовые отчеты партий подают в Национальное агентство не лица, уполномоченные политическими партиями на подготовку отчетов, а другие лица, которые в случае выявления нарушений не могут быть привлечены к ответственности», — отмечают в НАПК.

Также Нацагенство предлагает, чтобы каждая местная организация партии предоставляла информацию для отчета о государственном финансировании и возмещении расходов, связанных с финансированием предвыборной агитации.

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В июне прошлого года Кабмин прекратил полномочия члена НАПК Руслана Рябошапки. Вслед за ним в августе заявление об отставке подал Руслан Радецкий.

Их увольнению предшествовал конфликт с председателем Нацагентства Натальей Корчак. Радецкий и Рябошапка были единственными членами НАПК, которые высказались за прекращение полномочий Корчак, назвав его работу неэффективной.

Кабинет министров назначил на их место Станислава Патюка и Александра Мангула, которые победили в соответствующем конкурсе.





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