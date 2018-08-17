Нападение на Гандзюк: Правоохранители задержали еще двоих подозреваемых

Полицейские и сотрудники СБУ задержали двоих мужчин в рамках дела о нападении на херсонскую чиновницу Екатерину Гандзюк

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает «ДС».

«Сегодня Национальной полицией Украины совместно со Службой безопасности Украины задержаны двое лиц, которые объективно подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы городского самоуправления К.Гандзюк, которое произошло 31 июня в г.Херсон», — пишет он.

По словам Шевченко, один из задержанных — «гражданин Г., который ранее был объявлен в розыск Нацполицией как зафиксированное на видео с камер наблюдения лицо, кторое покупало орудие преступления (серную кислоту)». С ним сейчас «проводятся следственные действия».

Что касается второго задержанного, говорит пресс-секретарь, то следователи устанавливают его роль в совершении преступления.

Шевченко добавил, что ранее задержанный по подозрению в покушении на убийство Гандзюк Николай Новиков сейчас находится под стражей. Он подал апелляцию на эту меру пресечения.

Как сообщала «ДС», нападение на Гандзюк произошло утром 31 июля в Херсоне. Когда женщина вышла их подъезда, к ней из кустов направился мужчина 20-25 лет с емкостью в руках. Именно ее содержимое он и выплеснул в лицо Гандзюк, после чего сбежал. Пострадавшую с ожогами госпитализировали.

Кроме того, позже стало известно, что нападавший облил работницу Херсонского городского совета концентрированной серной кислотой.

В нападении на чиновницу подозревают Николая Новикова. Однако журналисты, проведя собственное расследование, заявили, что с большой вероятностью он не совершал этого.

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