Нападение на Гандзюк: Копы выяснили, где куплена кислота

Правоохранители нашли место, где была куплена кислота, которой облили помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает «ДС» со ссылкой на УНН.

«На сегодняшний день могу сказать, что установлено место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на женщину. Найдено и изъято более 530 бутылок с этим веществом. Установлено и допрошено лицо, которое реализовывало кислоту», — написал Аброськин.

Он отметил, что уже есть качественное фото изображение человека, который приобрел раствор.

«Это именно то лицо, о котором вчера на брифинге говорил председатель Нацполиции Сергей Князев, и сегодня проводятся мероприятия с целью его установления», — добавил первый заместитель главы НПУ.

Как сообщала «ДС», нападение на Гандзюк произошло 31 июля в Херсона на улице 49 Гвардейской дивизии около 08:47 утра. Когда женщина вышла их подъезда, к ней из кустов направился мужчина 20-25 лет с емкостью в руках и выплеснул ее содержимое в лицо Гандзюк, после чего сбежал. Пострадавшую с ожогами госпитализировали.

Кроме того, позже стало известно, что нападавший облил работницу Херсонского городского совета концентрированной серной кислотой.

В нападении на чиновницу подозревают Николая Новикова, однако адвокат и сестра отметили, что тот отсутствовал в Херсоне в день инцидента.

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