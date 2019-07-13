Нам нужно бороться за молодых специалистов, — Загид Краснов

Экономика Украины не развивается прежде всего из-за трудовой миграции и отсутствия инвестиций. Кроме того, нации грозит старение, если из страны уедет молодежь — тогда у Украины не будет перспективы.

Такое мнение высказал кандидат в народные депутаты по округу №25 Загид Геннадьевич Краснов в эфире телеканала NewsOne.

Есть чиновники, которые считают трудовую миграцию благом из-за того, что работающие за границей перечисляют деньги в Украину. Однако такое мнение Загид Краснов считает ошибочным. Он уверен — так могут думать только те, кто не в состоянии создать в Украине рабочие места с достойной зарплатой.

“Это не нормально, когда люди бросают отечественные предприятия, где и так некому работать, и уезжают поднимать экономику других стран. Да, заробитчане присылают оттуда деньги, но поднимают ВВП чужой страны, а не Украины. Кроме того, вторую часть зарплаты они тратят там, ведь нужно на что-то жить”, — отметил кандидат в Верховную Раду.

Одной из самых важных проблем Загид Геннадьевич считает то, что молодежь Украины массово уезжает из страны из-за отсутствия возможности реализовать себя. Получив образование, молодые люди уезжают в другие страны, что приводит к старению нации. Политик настаивает на том, что за молодых специалистов нужно бороться, и даже имеет свой план на этот счёт.

“Еще в 2010 году в мэрской программе я предлагал освобождать предприятия, которые готовы принимать молодых специалистов, от ряда налогов. В частности, от уплаты единого социального взноса”, — рассказал Краснов.

По его мнению, предприятия не хотят брать на работу молодых людей из-за отсутствия у них опыта. Поэтому работодателей необходимо мотивировать, освобождая их от налогов.

“Мне льстит то, что спустя два года такой закон был принят в Грузии. Там это работает, и Украине тоже нужно как можно скорее принять подобный закон”, — добавил Загид Краснов.

Также для того, чтобы экономика развивалась, в стране нужно создать благоприятный инвестиционный климат. Привлечение инвестиций мощных европейских предприятий — одна из первоочередных задач. Только при этом условии Украине удастся остановить трудовую миграцию.

“Например, на тех промышленных предприятиях, где я являюсь акционером, средняя заработная плата составляет 17,5 тыс. грн. Мы говорим не о руководящем составе, а о рабочих. Как бы для Днепра это хорошая зарплата, но за границей люди такой же специальности получают совсем другие суммы”, — подчеркнул лидер «Громадської сили». — Нужно создать такой инвестиционный климат в стране, чтобы к нам приезжали и открывали заводы, например, по производству тех же «айфонов». Тем более, что они не являются конкурентами нашим бизнесменам, поскольку у нас такая высокотехнологичная продукция не выпускается. Дайте им льготы во всем: освободите их от налогов на 2 — 3 года, чтобы им выгодно было сюда заходить. А через 2 — 3 года они будут уже платить совсем другие налоги. Они с первого дня будут платить украинцам европейские зарплаты”.

Тогда уровень и образованности, и квалификации украинцев будет повышаться. А страна будет развиваться — и не только в сфере экономики.

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