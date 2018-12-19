Налоговые изменения-2019: кто будет наполнять бюджет — новости экономики Украины, курс валют — Liga.net

19.12.2018, 09:50

Какие налоговые новшества принесет бизнесу 2019 год?

С 1 января 2019 года вступит в силу Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов». 10 декабря его подписал президент.

Отдельные положения будут действовать с 1 марта, 1 июня, 1 июля 2019 года и 1 января 2020-го.

Что означают эти изменения?

Знаковые перемены

Среди знаковых изменений, которые коснутся бизнеса, стоит выделить повышение ставок отдельных налогов.

Ставки акцизов на табачные изделия будут индексированы на 9% с 1 июля 2019 года. Увеличиваются ставки рентной платы: за пользование недрами для добычи нефти и конденсата (на 2%), за добычу железной руды (на 0,8%), за специальное использование лесных ресурсов (на 50%). Также возрастет экологический налог. Все это чревато ростом цен на соответствующую продукцию.

Законом также предусмотрено введение лицензирования деятельности всех субъектов, которые занимаются производством, хранением, оптовой и розничной торговлей топливом. С 1 июля в системе электронного администрирования реализации топлива будет отображаться фактическое движение топлива в разрезе мест хранения. Срок для регистрации в СЕА установлен с 1 мая до 1 июня 2019 года.

Появятся новые санкции за нарушения в сфере обращения подакцизных товаров. Все эти меры могут рассматриваться как увеличение давления на бизнес, целью которого является увеличение доходности бюджета за счет плательщиков акцизного налога, объем которого законодателями оценивается в 5,9 млрд грн.

Налоговый кодекс дополнен новыми требованиями к деятельности субъектов, которые используют для производства продукции этиловый спирт, а также особенностями налогообложения авиационного и реактивного топлива, производства топлива, операций с ним и т.п.

Кроме того, усложнится доступ к рассрочке и отсрочке налоговых обязательств, поскольку все решения об этом, независимо от заявленных сумм, будет принимать ГФС Украины с уведомлением Минфина.

Больше полномочий для чиновников

Немалая часть Закона касается трансфертного ценообразования. Изменениями фактически расширен круг контролируемых операций. Теперь контролируемыми будут считаться операции с нерезидентами, инкорпорированными в «низконалоговых» юрисдикциях, указанных в соответствующем перечне Кабмина, и нерезидентами, зарегистрированными в определенных организационно-правовых формах, если к осуществлению таких операций будут привлекаться третьи лица, не выполняющие существенных функций или не использующие существенных активов.

К контролируемым операциям также четко отнесены операции по внутрихозяйственным расчетам между иностранной компанией и ее постоянным представительством в Украине, что в полной мере будет относиться к финансированию представительств материнскими компаниями.

Согласно закону, при анализе соответствия контролируемых операций правилу «вытянутой руки» фактические условия операций будут превалировать над договорными, если они не соответствуют друг другу или документальное оформление отсутствует, а стороной, которая исследуется, при применении методов рентабельности будет та, относительно которой имеется более полная документально подтвержденная информация об использовании финансового результата.

В дополнение ко всему, при проведении проверок соответствия контролируемых операций правилу вытянутой руки должностные лица контролирующего органа будут иметь больше полномочий, нежели ранее: они смогут назначать налогоплательщикам встречи для обсуждения применяемых методов трансфертного ценообразования, направлять запросы субъектам, которые на являются сторонами контролируемых операций, проводить встречную сверку в случае непредоставления ответов на такие запросы и т.п.

Позитивные новости

С 1 января 2019 года увеличиваются сроки для подачи возражений на акты документальных проверок с 5 до 10 рабочих дней. Также изменится срок для административного оспаривания налоговых уведомлений-решений органов ГФС: 10 рабочих дней вместо 10 календарных. Но «для равновесия» до 15 рабочих дней увеличен срок для вынесения контролирующим органом налогового уведомления-решения.

Изменениями в Налоговый кодекс установлена нулевая ставка акцизного налога на этиловый спирт, который используется для производства отдельных видов продукции. Ввоз электромобилей на территорию Украины планируется освободить от уплаты НДС до 2022 года.

В целом, общая картина налоговых изменений, с которыми нам предстоит жить в 2019 году соответствует тенденции усиления давления на бизнес и заложенному в Государственный бюджет принципу повышения доходной части.

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