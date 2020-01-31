Налоговая служба подписала меморандум о сотрудничестве с VISA — Минфин

Государственная налоговая служба Украины и глобальная компания платежных технологий VISA подписали Меморандум о сотрудничестве. По это сообщает пресс-служба ГНС.

План совместных действий

Документ предусматривает план совместных действий ГНС и VISA для развития безналичной экономики в Украине.

«Вместе мы будем способствовать популяризации безналичных расчетов в государстве. Прежде всего, чтобы уменьшить теневой и неучтенный сектор экономики и повысить уровень благополучия украинцев», – отметил глава ГНС Сергей Верланов.

Запланированы также медиамероприятия для повышения финансовой и налоговой грамотности украинцев.

В рамках меморандума ГНС и VISA также будут разрабатывать и реализовывать проекты для популяризации и продвижения цифрового бизнеса и коммерции.

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Со своей стороны, старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании VISA в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова отметила, что Украина имеет большой потенциал для развития безналичной экономики, но важно объединить усилия государства, бизнеса и технологических компаний.

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