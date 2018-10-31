Налоги в Украине: каких перемен ожидать бизнесу?

01.11.2018, 00:08

Налог на выведенный капитал, BEPS по-украински и другие сюрпризы, которые готовят под елку укаринские власти

По сложившейся традиции, в последние месяцы каждого года украинцы узнают об изменениях в налоговой системе страны. Не исключено, что и в уходящем 2018-м нас ожидают «новогодние подарки» фискального характера.

Но если в прошлые годы направление мысли законодателя было зачастую известно заранее, то сегодня будущее украинской налоговой системы – тайна, покрытая мраком.

В чем же, собственно, дело?

На распутье

На протяжении долгого времени дискуссии велись в основном вокруг того, сохранится ли действующая налоговая система или же Украина выберет революционный путь замены налога на прибыль для бизнеса (а также некоторых связанных налогов при распределении прибыли) так называемым налогом на выведенный капитал.

Многие представители отчественного бизнеса активно поддерживали налог на выведенный капитал, поскольку он, по их мнению, уменьшит налоговую нагрузку, ослабит возможности налоговых органов по давлению на предпринимателей и упростит налоговое администрирование.

Среди оппонентов данной рефомы были отмечены Международный Валютный Фонд, опасающийся уменьшения налоговых поступлений в госбюджет, а также многие иностранные компании, считающие НВК дискриминационным по отношению к крупному зарубежному инвестору.

В какой-то момент показалось, что судьба данного налога решена – после того, как президент внес в Верховную Раду соответствующий законопроект. Но затем, как это часто бывает, ситуация развернулась на 180 градусов. Рассмотрение налога на выведенный капитал в парламенте затормозилось. Начались разговоры о том, что он может быть введен, но лишь для отдельных категорий бизнеса. А затем…

А затем активизировалась работа над альтернативной концепцией реформы украинских налогов. Альтернативной по той причине, что основана она не на упрощении и снижении налогового бремени, а наоборот – на имплементации в Украине знаменитого плана BEPS.

В достаточно сжатые сроки группа украинских экспертов под эгидой НБУ и Министерства Финансов, с участием ГФС, а также некоторых профессиональных консультантов, подготовила законопроект, который, согласно утверждениям авторов и лоббистов данной реформы, призван сделать план BEPS частью украинского налогового законодательства.

Что же такое BEPS? И при чем здесь Украина?

BEPS – это аббревиатура названия проекта (Base Erosion and Profit Shifting – англ.), инициированного в свое время странами G20 и реализованного экспертами под эгидой ОЭСР в 2014-2016 годах. Основной задачей этого проекта было противодействие перетоку налогооблагаемых доходов из стран, в которых такие доходы генерировались, в «налоговые гавани», в которых налогообложение незначительно или отсутствует вообще.

Иными словами – богатые и развитые государства решили, что налогоплательщики злоупотребляют возможностями, которые предоставляет налоговая конкуренция со стороны офшоров, а также стран, специально создавших льготные налоговые режимы.

Итогом проделанной работы стал план из пятнадцати так называемых «действий» или «шагов», которые должны быть имплементированы в национальное законодательство стран, решивших присоединиться к BEPS.

А где же здесь Украина? Наше государство не стояло в стороне от общемировых процессов. Несмотря на отсутствие членства в ОЭСР, в 2017 году Украина задекларировала свое намерение присоединиться к плану BEPS. Однако при этом были взяты достаточно мягкие обязательства – внести в национальное законодательство лишь так называемый «минимальный стандарт», который включает «шаги» 5, 6, 13 и 14, то есть:

— борьбу со злоупотреблением международными договорами;

— пересмотр специальных налоговых режимов, если таковые существуют;

— введение ТЦО-отчетности в разрезе стран для международных групп;

— урегулирование споров относительно применения международных договоров.

Также в рамках внедрения BEPS-идеологии в законодательство Украина подписала так называемый Многосторонний инструмент или MLI – комплексный документ, имеющий целью унифицированное применение огромного количества международных конвенций об избежании двойного налогообложения.

Этот договор ожидает ратификации в парламенте, после чего будет применяться, детализируя процедуру выполнения уже действующих налоговых соглашений Украины.

Что же нам предлагают?

Опубликованный в конце прошлой недели законопроект от Минфина и НБУ многие эксперты называют «законопроектом BEPS».

Это не совсем верно, поскольку, как уже упоминалось выше, Украина приняла на себя очень скромные обязательства по реализации плана BEPS, в то время как авторы закона хотят ввести в Украине целый ряд дополнительных жестких антиофшорных правил.

Среди предложенных в проекте норм следует специально отметить следующие:

— концепцию налогообложения т.н. «конструктивных дивидендов» или «скрытых дивидендов», то есть отнесения к дивидендам любых доходов, выплачиваемых «связанному» или «офшорному» нерезиденту, или сумм торговых сделок с такими нерезидентами, если те не соответствуют принципу «вытянутой руки»;

— налогообложение в Украине доходов нерезидентов от продажи акций иностранных компаний, стоимость которых преимущественно происходит, прямо или косвенно, от собственной или арендованной недвижимости в Украине;

— более детальное определение налогооблагаемого постоянного представительства, с достаточно жесткими критериями;

— широкие возможности использования фискалами понятия деловой цели для корректировок налоговых обязательств плательщиков;

— ТЦО — отчеты в разрезе международной группы компаний будут требоваться от групп с консолидированным доходом в 50 млн евро (в цивилизованных странах — 750), контролируемых резидентами или гражданами Украины;

— появление правил контролируемых иностранных компаний (КИК). Это значит, что украинские собственники иностранных компаний под страхом существенного штрафа будут вынуждены отчитываться о доходах своего зарубежного бизнеса, а затем платить в Украине налоги на такие доходы, даже не получив их физически;

— жесткую детализацию норм относительно выявления реального бенефициарного собственника доходов с источником из Украины;

— обязательную регистрацию нерезидентов, покупающих, даже косвенно, украинский инвестиционный актив.

Хорошо это или плохо?

Развитые государства считают план BEPS правильным и нужным действием. В то же время, некоторые развивающиеся страны (Эстония, Латвия, Грузия) отдают предпочтение НВК.

В любом случае ни радикальная либерализация и дерегуляция, которую пропагандируют сторонники НВК, ни жестокий контроль над доходами и налогами, который нужен по мнению адептов BEPS, не являются сами по себе спасением для украинской экономики.

Украина нуждается в улучшении инвестиционного климата. Добровольного притока в экономику свежей крови» — средств от инвесторов. Как иностранных, так и ранее выведенных из Украины денег украинского бизнеса.

Проводившиеся недавно исследования показывают, что принятие инвестиционных решений не сильно зависит от налогов. Для многих инвесторов гораздо важнее понятное и стабильное законодательство, возможность ведения бизнеса без коррупционных связей, работающие правоохранительные органы и справедливые суды, наличие кадровых и логистических ресурсов, и т.д.

Поэтому не стоит переоценивать значение планируемых налоговых реформ. Скорее всего, они не обернутся для Украины ни спасением, ни катастрофой.

При этом законодателям все равно необходим взвешенный и профессиональный подход к решению данного вопроса. Нужно учесть все факторы – близость выбора, дефицит бюджета, давление внешних сил в пользу BEPS и фискализации жесткое неприятие такой фискализации украинским бизнесом, а также недовольство многих международных инвесторов идеей НВК.

Ожидаем разумных решений, которые учтут интересы как бизнеса, так и бюджета. Сознательно избегаю термина «государство», ибо государство – это тоже мы. Как говорила Маргарет Тэтчер, «не бывает государственных денег – есть только деньги налогоплательщиков».

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