Налоги на посылки в Украине и другие новости — SEGODNYA

В стране закрылся еще один банк, украинцы стали чаще и больше покупать через Интернет, почему дорожает доллар и другие главные экономические новости недели – в специальном материале сайта «Сегодня».

Эксперт рассказал, когда подешевеет доллар

Введение военного положения тут же вызвало панику на валютном рынке. Курс доллара в Украине поднялся выше 28 гривен, и сильнее всего американская валюта подорожала в обменниках – сразу на 95 копеек.

На вопрос сайту «Сегодня», нужно ли скупать валюту из-за военного положения, экономист Александр Охрименко ответил, что для подорожания нет никаких экономических предпосылок – за процессом стоят исключительно эмоции и паника.





«Паника есть – курс будет расти. И он будет расти, как на дрожжах. Но в этом нет экономики, это сплошные эмоции. Поэтому, если вы увидите в обменниках 40, не удивляйтесь. Это не потому что он 40 стоит, это потому что паника на 40», – говорит Охрименко.





Как считает эксперт, ситуация с курсом может стабилизироваться ближе к Новому году.





«Есть надежда, что в течение месяца все успокоится. Эмоции улягутся, и ближе к Новому году даже может быть ревальвация. Курс немного отойдет в сторону, и люди успокоятся. Но тогда те, кто накупит валюты сейчас, будут ругаться, что дорого покупали доллар», – продолжает экономист.





Работодателям нелегальных мигрантов придется платить штраф

30 ноября стало известно, что в правительстве разработали новый законопроект и предложили существенно увеличить наказания и штрафы для тех, кто нарушает украинское миграционное законодательство. В Кабинете министров заявили, что ситуация в миграционной сфере нуждается в серьезных изменениях: только за этот год в Украине было выявлено 9,7 тыс. нелегальных мигрантов. Юристы прокомментировали для сайта «Сегодня», как штрафы для нелегальных мигрантов могут коснуться их работодателей.





«Например, согласно статье 204 Кодекса Украины про административные правонарушения должностными лицами, которые нанимают сотрудников, нарушающих условия миграционного законодательства, нарушение влечет за собой штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласитесь, сэкономить на нелегальном работнике уже не получится. Считаю, что это является хорошим рычагом для соблюдения работодателями не только миграционного, но и трудового законодательства; в будущем это поможет искоренить понятие «нелегального» труда», – говорит Регина Сай, младший юрист АО «Suprema Lex».





Также в документе предполагается, что должностные лица предприятий, учреждений и организаций будут обязаны следить за сроками пребывания в стране мигрантов, работающих на их предприятиях. Если законное право иностранного работника находиться на территории Украины будет просрочено, а работодатель своевременно не уведомит об этом государственные органы, его оштрафуют на сумму 5400 грн.





«Штраф будет наложен на предприятие также в том случае, если они не выполнят свои обязательства по своевременному выезду работающего иностранца из Украины или за просроченность с оформлением документов, которые являются основанием для получения права на пребывание в стране. Накажут бизнес и за предоставление незаконному мигранту жилья, штраф до 10200 грн», – поясняет Андрей Яроменко из юридической фирмы EXPATPRO.





Юрист добавляет, что под наказание попадут и учебные заведения, в которых учатся иностранцы с просроченным разрешением, и любые другие организации. Во избежание штрафов всем им придется контролировать, как иностранцы соблюдают украинские законы.

В Украине обанкротился еще один банк

28 ноября Национальный банк Украины объявил банкротом «дочку» российского банка в Украине. Но есть и хорошие новости: почти все вкладчики смогут вернуть сбережения в полном объеме.

Так, НБУ отнес ВТБ Банк к категории неплатежеспособных. Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №796-рш/БТ от 27 ноября 2018 года, сообщила пресс-служба Нацбанка.

По данным Нацбанка, отнесение ВТБ Банка к категории неплатежеспособных не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля финучреждения составляет лишь 0,6% от чистых активов платежеспособных банков. До этого НБУ уже отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у БМ Банка, акционером которого является ВТБ.

97% вкладчиков ВТБ Банка – почти 60 тысяч человек – получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сумму в 200 тыс. грн. Более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы. Всего ФГВФЛ обеспечит выплату 942,7 млн грн.

Платим меньше: как оптимизировать новые налоги на посылки

Эксперты объяснили, как изменился налог на посылки: кому грозит и получится ли его обойти. Вопрос не праздный. В минувшем году украинцы поставили абсолютный рекорд по числу отправленных посылок за всю историю независимости. По данным Укрстата, за 2017 год в Украине было отправлено 83,6 млн посылок. Это почти вдвое больше предыдущего рекордного показателя – 45,3 млн, который был установлен в 2012 году.

На сегодняшний день, согласно Налоговому и Таможенному кодексам, не взимается налог с посылок, в которых находятся товары на сумму меньше 150 евро. После вступления в силу поправок предельная сумма беспошлинных посылок снижается до 100 евро. Однако, во-первых, эти поправки вступают в силу только с 1 июля 2019 года. А во-вторых, прежде чем делать выводы, насколько такие изменения ударят по карману обычных украинцев, стоит разобраться, как считается стоимость посылок.

В изменениях к Налоговому кодексу, принятых вместе с бюджетом на 2019 год, записано, что в расчет берется стоимость посылки «для одного получателя – физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях».

Это значит, что стоимость посылок, даже заказанных в один день у одного продавца, суммироваться не будет.

За посылки, заявленная стоимость которых превышает 100 евро, придется заплатить и таможенную пошлину (ее размер зависит от наименования товара и определяется законом «О таможенном тарифе Украины»), и налог на добавленную стоимость (20%).

Но здесь есть одно «но»: такой должна быть цена за одну единицу товара. Если покупать даже две вещи на общую сумму 100 евро, их можно разделить на две посылки и ввозить в Украину беспошлинно и беспроблемно. Среди других хитростей эксперты советуют незначительное занижение стоимости товара.

Украинцы стали чаще покупать через интернет

Покупки в интернете уже давно начали вытеснять оффлайн-шопинг: примерно семь миллионов наших сограждан регулярно покупают товары в интернете. Об этом пишет сайт «Сегодня» в специальном материале «Покупаем в сети чаще, чем поляки или румыны: как украинцы переходят на онлайн-шопинг».

Хоть о победах в этой сфере говорить пока рано, стоит отметить, что украинцы покупают онлайн гораздо чаще, чем жители Польши или Румынии. Во всем мире 93% потребителей отмечают, что хоть раз, но покупали что-то через интернет; в Украине эта цифра ненамного ниже – всего 91%.

По последним исследованиям компании GfK Украина, в среднем в 2018 г. на одного украинца приходится 12 интернет-покупок (тогда как в прошлом году было всего 9), осуществленных на отечественных сайтах.





«Онлайн аудитория Украины активно растет из года в год. Увеличивается количество пользователей, которые для доступа в интернет используют мобильные устройства. Во втором квартале 2018 г. проникновение смартфонов было 57%. Этот показатель ниже, чем в Европе, но благодаря двум таким факторам, как активное проникновение интернета после внедрения технологии 4G, и насыщение рынка доступными моделями смартфонов, ожидается увеличение подключенных смартфонов в четыре раза до 2025 г.», – отметила Елена Фигурная, ведущий аналитик компании «Google Украина»





Сейчас в мире 67% всего трафика приходится на смартфоны, в Украине эта цифра достигает 53%. То есть, каждый второй запрос в Украине осуществляют с помощью смартфона.





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