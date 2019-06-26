Наличный курс валют на сегодня 26-06-2019: курс доллара и евро

Курс гривны относительно евро и доллара на наличном рынке 26 июня продолжал расти. В частности, курс доллара вплотную приблизился к психологической границе в 26 гривен.

Доллар 26 июня подешевел на 2 копейки, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его по 26,02 гривны, а продавали – по 26,27 гривны.

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Евро подешевел существеннее, на 7 копеек – покупали его по 29,42 гривны, а продавали – по 29,85 гривны.

По курсу валют от НБУ 26 июня доллар стоил, как и в предыдущий день – 26,19 грн. Евро зато минимально подешевел (на 1 копейку) и стоил 29,83 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар «прыгает»?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняется их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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