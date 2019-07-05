Наличный курс валют на сегодня 05.07.2019: курс доллара и евро

Курс гривны относительно евро и доллара 5 июля на наличном рынке продолжил существенно укрепляться. Всего за неделю доллар подешевел на 35 копеек, а евро – на более полгривны.

Доллар 5 июля покупали по 25,64 гривны (-15 копеек по сравнению с предыдущим днем), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали доллар по 25,92 гривны (-14 копеек).

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Евро подешевел еще существеннее – на 20 копеек. Покупали европейскую валюту в пятницу по 28,85 гривны, а продавали – по 29,29 гривны.

По курсу валют от НБУ 5 июля доллар подешевел сразу на 17 копеек – до 25,87 грн. Евро подешевел на 21 копейку и стоил 29,21 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар «прыгает»?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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