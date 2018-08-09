Наличный курс на 9 августа: доллар — 26,95-27,25 грн, евро — 31,14-31,70 грн

Средний курс доллара в банках в четверг, 9 августа, составляет 26,95-27,25. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал в покупке на 1 коп., а в продаже — на 2 коп.

Евровалюта на покупке повысилась в цене на 4 коп., а в продаже осталась на предыдущем уровне — 31,14-31,70 грн.

Курс российского рубля упал — 0,395-0,425 грн.

Напомним, Нацбанк сегодня предлагает доллар по 26,96 грн, евро — по 31,24, российский рубль — по 0,423 грн.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись долларом по 27,02-27,08 грн, евро — по 31,34-31,42. Курс российского рубля составляет 0,412-0,413 грн.





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