Наличный курс на 8 августа: доллар — 26,94-27,23 грн, евро — 31,10-31,70 грн

Средний курс доллара в банках в среду, 8 августа, составляет 26,94-27,23 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел в покупке на 6 коп., а в продаже на 9 коп.

Евровалюта на покупке упала в цене на 10 коп., а в продаже осталась на предыдущем уровне — 31,10-31,70 грн.

Курс российского рубля на покупке остался прежним, а в продаже несущественно вырос — 0,400-0,430 грн.

Напомним, Нацбанк сегодня предлагает доллар по 27,02 грн, евро — по 31,34 грн, российский рубль — по 0,425 грн.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись долларом по 26,96-27,03 грн, евро — по 31,31-31,39 грн. Курс российского рубля составляет 0,424-0,426 грн.





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