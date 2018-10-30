Наличный курс евро снизился на 5 копеек

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Доллар и евро дешевеют на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 октября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 4 копейки до 28,23 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки до 28,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,33 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,35 — 28,15 (27,35 — 28,20 — 29 октября), продажи 28,05 — 28,40 (28,10 — 28,40 — 29 октября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,05 (28,08 — 29 октября), продажи — 28,23 (28,27 — 29 октября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,25 — 32,25 (30,35 — 32,27 — 29 октября), продажи 32,10 — 32,95 (32,10 — 33,01 — 29 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,87 (31,87 — 29 октября), продажи — 32,33 (32,38 — 29 октября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 — 4,25 (2,60 — 4,24 — 29 октября), продажи — 4,00 — 5,00 (4,20 — 5,00 — 29 октября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,93 (3,93 — 29 октября), продажи 4,33 (4,35 — 29 октября) грн за 10 рублей.

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