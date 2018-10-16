Наличный курс доллара вырос на 3 копейки

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Доллар дорожает на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 октября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 3 копейки — до 28,08 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос — на 4 копейки до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки — до 32,59 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,15 — 28,05 (27,15 — 27,97 — 12 октября), продажи 27,97 — 28,75 (28,02 — 28,75 — 12 октября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,87 (27,83 — 12 октября), продажи — 28,08 (28,05 — 12 октября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,70 — 32,38 (30,70 — 32,35 — 12 октября), продажи 32,39 — 33,35 (32,35 — 33,41 — 12 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,12 (32,10 — 12 октября), продажи — 32,59 (32,62 — 12 октября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 — 4,22 (2,70 — 4,18 — 12 октября), продажи — 4,20 — 5,00 (4,17 — 5,00 — 12 октября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,89 (3,86 — 12 октября), продажи 4,29 (4,29 — 12 октября) грн за 10 рублей.

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