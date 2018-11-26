Наличный курс доллара вырос на 15 копеек

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Наличный доллар дорожает вслед за ростом курс на межбанке

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 15 копеек до 28,13 гривен за доллар, в покупке вырос на 8 копеек до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 32,06 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 — 28,07 (27,00 — 27,95 — 23 ноября), продажи 27,90 — 28,50 (27,87 — 28,20 — 23 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,82 (27,74 — 23 ноября), продажи — 28,13 (27,98 — 23 ноября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,58 — 31,90 (30,74 — 31,78 — 23 ноября), продажи 31,70 — 32,30 (31,70 — 32,20 — 23 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,47 (31,52 — 23 ноября), продажи — 32,06 (31,96 — 23 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 — 4,19 (2,60 — 4,21 — 23 ноября), продажи — 4,14 — 5,00 (4,17 — 5,00 — 23 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,84 (3,86 — 23 ноября), продажи 4,27 (4,27 — 23 ноября) грн за 10 рублей.

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