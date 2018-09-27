Наличный курс доллара вырос на 10 копеек

Доллар дорожает второй день подряд

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 сентября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 12 копеек до 28,25 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 12 копеек до 28,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку — до 33,17 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 — 28,16 (27,00 — 28,04 — 26 сентября), продажи 28,04 — 28,75 (28,02 — 28,75 — 26 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,04 (27,92 — 26 сентября), продажи — 28,25 (28,13 — 26 сентября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,25 — 32,92 (31,20 — 32,88 — 26 сентября), продажи 32,85 — 33,85 (32,85 — 33,90 — 26 сентября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,68 (32,67 — 26 сентября), продажи — 33,18 (33,17 — 26 сентября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 — 4,21 (2,70 — 4,20 — 26 сентября), продажи — 4,10 — 5,00 (4,10 — 5,00 — 26 сентября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,87 (3,85 — 26 сентября), продажи 4,30 (4,29 — 26 сентября) грн за 10 рублей.

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