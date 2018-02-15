Наличный курс доллара в продаже повысился до 27,04 гривны/доллар

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 февраля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 7 копеек до 27,04 гривны/доллар, в покупке курс повысился на 6 копеек — до 26,68 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 14 февраля, увеличился на 32 копейки — до 33,75 гривны/евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,15- 26,90 (26,15-26,85 — 14 февраля), продажи 26,89-27,50 (26,67-27,90 — 14 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6781 (26,6235 — 14 февраля), продажи – 27,0358 (26,9709 — 14 февраля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,00-33,45 (32,00-33,10 — 14 февраля), продажи 33,25– 34,25 (33,00-34,10 – 14 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,9759 (32,7984 — 14 февраля), продажи – 33,7486 (33,4274 — 14 февраля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,630 (3,000-4,560 — 14 февраля), продажи – 4,590-5,800 (4,590-5,000 — 14 февраля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,261 (4,261 — 14 февраля), продажи 4,741 (4,741 — 14 февраля) за 10 рублей.

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