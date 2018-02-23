Наличный курс доллара в продаже понизился до 27,15 гривны/доллар

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 февраля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже понизился на 4 копейки до 27,15 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 1 копейку — до 26,90 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 22 февраля, уменьшился на 3 копейки — до 33,54 гривны/евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,40- 27,00 (26,40-27,04 — 22 февраля), продажи 27,06-27,45 (27,09-27,60 — 22 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9009 (26,9138 — 22 февраля), продажи – 27,1479 (27,1890 — 22 февраля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,00-33,33 (32,00-33,35 — 22 февраля), продажи 33,35 – 34,20 (33,30-34,40 – 22 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,9931 (32,9968 — 22 февраля), продажи – 33,5467 (33,5753 — 22 февраля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,700 (3,000-4,680 — 22 февраля), продажи – 4,700-5,000 (4,700-5,000 — 22 февраля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,324 (4,320 — 22 февраля), продажи 4,813 (4,818 — 22 февраля) за 10 рублей.

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