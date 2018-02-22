Наличный курс доллара в продаже незначительно понизился

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 февраля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже незначительно понизился до 27,19 гривны/доллар, в покупке курс незначительно повысился — до 26,91 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 21 февраля, уменьшился на 12 копеек — до 33,57 гривны/евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,40- 27,04 (26,40-27,05 — 21 февраля), продажи 27,09-27,60 (27,05-27,60 — 21 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9138 (26,9065 — 21 февраля), продажи – 27,1890 (27,1949 — 21 февраля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,00-33,35 (32,70-33,45 — 21 февраля), продажи 33,30 – 34,40 (33,35-34,45 – 21 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,9968 (33,0918 — 21 февраля), продажи – 33,5753 (33,6905 — 21 февраля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,680 (2,000-4,710 — 21 февраля), продажи – 4,700-5,000 (4,700-5,800 — 21 февраля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,320 (4,316 — 21 февраля), продажи 4,818 (4,838 — 21 февраля) за 10 рублей.

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