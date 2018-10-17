Наличный курс доллара упал на 3 копейки

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Доллар и евро дешевеет на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 октября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 3 копейки — до 28,05 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 2 копейки — до 27,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки — до 32,55 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,15 — 28,02 (27,15 — 28,05 — 16 октября), продажи 27,98 — 28,75 (27,97 — 28,75 — 16 октября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,85 (27,87 — 16 октября), продажи — 28,05 (28,08 — 16 октября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,60 — 32,40 (30,70 — 32,38 — 16 октября), продажи 32,30 — 33,32 (32,39 — 33,35 — 16 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,08 (32,12 — 16 октября), продажи — 32,55 (32,59 — 16 октября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 — 4,22 (2,70 — 4,22 — 16 октября), продажи — 4,20 — 5,00 (4,20 — 5,00 — 16 октября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,89 (3,89 — 16 октября), продажи 4,30 (4,29 — 16 октября) грн за 10 рублей.

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