Наличный курс доллара упал на 20 копеек — РБК-Украина

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар после резкого роста в начале недели перешел к снижению

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 20 копеек до 28,40 гривен за доллар, в покупке на 15 копеек до 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 18 копеек до 32,46 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,90 — 28,25 (27,90 — 28,45 — 29 ноября), продажи 28,20 — 28,80 (28,40 — 29,00 — 29 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,09 (28,24 — 29 ноября), продажи — 28,40 (28,60 — 29 ноября) грн за доллар.

Таким образом, после роста на 50-60 копеек в начале недели, после сообщений о введении военного положения, наличный курс доллара несколько снизился. Однако он пока не вернулся к значениям конца прошлой недели.

Курс покупки евро составляет 31,50 — 32,20 (31,50 — 32,30 — 29 ноября), продажи 32,17 — 33,90 (32,15 — 33,91 — 29 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,87 (31,95 — 29 ноября), продажи — 32,46 (32,64 — 29 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 — 4,19 (2,60 — 4,20 — 29 ноября), продажи — 4,17 — 5,00 (4,17 — 5,00 — 29 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,84 (3,84 — 29 ноября), продажи 4,30 (4,30 — 29 ноября) грн за 10 рублей.

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