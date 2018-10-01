Наличный курс доллара снизился на 5 копеек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Доллар и евро продолжает дешеветь на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 октября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 6 копеек до 28,25 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 6 копеек до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек — до 32,93 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,35 — 28,13 (27,35 — 28,15 — 28 сентября), продажи 28,09 — 28,80 (28,12 — 28,90 — 28 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,00 (28,06 — 28 сентября), продажи — 28,25 (28,31 — 28 сентября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,20 — 32,70 (31,20 — 32,60 — 28 сентября), продажи 32,65 — 33,80 (32,85 — 33,74 — 28 сентября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,38 (32,58 — 28 сентября), продажи — 32,93 (33,07 — 28 сентября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 — 4,22 (2,70 — 4,23 — 28 сентября), продажи — 4,10 — 5,00 (4,10 — 5,00 — 28 сентября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,87 (3,87 — 28 сентября), продажи 4,32 (4,33 — 28 сентября) грн за 10 рублей.

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