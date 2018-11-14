Наличный курс доллара снизился на 3 копейки

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снижается на рынке, евро дорожает

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 3 копейки до 28,04 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,87 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27, 00 — 28,04 (27, 20 — 28,07 — 13 ноября), продажи 27,94 — 29,00 (продажи 27,99 — 29,00- 13 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,83 (27,86 — 13 ноября), продажи — 28,04 (28,07 — 13 ноября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 — 32,00 (30,00 — 31,75 — 13 ноября), продажи 31,55 — 32,40 (31,17 — 32,71 — 13 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,32 (31,29 — 13 ноября), продажи — 31,87 (31,79 — 13 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 — 4,10 (2,60 — 4,11 — 13 ноября), продажи — 4,09 — 5,00 (4,10 — 5,00 — 13 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,81 (3,84 — 13 ноября), продажи 4,20 (4,23 — 13 ноября) грн за 10 рублей.

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