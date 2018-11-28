Наличный курс доллара растет быстрее в Харькове, чем во Львове — РБК-Украина

Доллар растет по всей Украине, но быстрее на востоке

За последние три дня, после сообщений о введении военного положения, наличный курс доллара вырос в покупке на 41 копейку до 28,15 грн/доллар, в продаже — на 64 копейки (на 2,3%) до 28,62 грн/доллар. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

В то же время, наличный доллар более активно дорожает на востоке Украины. В частности, в Харькове обменные пункты покупают валюту по 28,25 грн, продают по 28,75 грн. Во Львове средний курс находится на уровне 28,15-28,60 грн/доллар, в Одессе — 28,15-28,55 грн/доллар, в Днепре — 28,20-28,60 грн/доллар.

В Киеве валюту покупают в среднем по 28,15, продают — по 26,60 гривен за доллар.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине». Решение поддержали 276 народных депутатов.

Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября.

Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

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