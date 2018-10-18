Наличный курс доллара немного вырос

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Доллар дорожает на наличном рынке, евро дешевеет

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 октября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 1 копейку — до 28,06 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 4 копейки до 27,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек — до 32,48 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,15 — 28,05 (27,15 — 28,02 — 17 октября), продажи 28,02 — 28,75 (27,98 — 28,75 — 17 октября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,89 (27,85 — 17 октября), продажи — 28,06 (28,05 — 17 октября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40 — 32,35 (30,60 — 32,40 — 17 октября), продажи 32,20 — 33,13 (32,30 — 33,32 — 17 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (32,08 — 17 октября), продажи — 32,48 (32,55 — 17 октября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 — 4,22 (2,70 — 4,22 — 17 октября), продажи — 4,20 — 5,00 (4,20 — 5,00 — 17 октября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,88 (3,89 — 17 октября), продажи 4,30 (4,30 — 17 октября) грн за 10 рублей.

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