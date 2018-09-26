Наличный курс доллара немного снизился

Евро стоит дороже 33 грн, доллар немного дешевеет

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 сентября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 2 копейки до 28,13 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 1 копейку до 27,92 гривен за доллар. Курс евро в не изменился — 33,17 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 — 28,04 (27,00 — 28,08 — 25 сентября), продажи 28,04 — 28,75 (28,02 — 28,75 — 25 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,92 (27,93 — 25 сентября), продажи — 28,13 (28,15 — 25 сентября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,20 — 32,88 (31,30 — 32,87 — 25 сентября), продажи 32,85 — 33,90 (32,88 — 33,85 — 25 сентября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,67 (32,68 — 25 сентября), продажи — 33,17 (33,17 — 25 сентября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 — 4,20 (3,00 — 4,18 — 25 сентября), продажи — 4,10 — 5,00 (4,10 — 5,00 — 25 сентября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,85 (3,80 — 25 сентября), продажи 4,29 (4,27 — 25 сентября) грн за 10 рублей.

Источник