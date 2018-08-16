Наличный курс доллара достиг 28 гривен

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Гривна продолжает стремительно дешеветь

В столичных обменниках американскую валюту уже продают по 28 гривен, а в банках доллар еще можно купить за 27,70.



За полдня 16 августа курс доллара вырос на 10 копеек и достиг 27,75-27,85 грн./$, пишет ubr.ua.



Минимальная стоимость не опускается ниже 27,70 грн./$: ее ставят несколько небольших банков. А максимальный ценник на продаже достиг в банках 27,99 грн./$ (Правэкс-Банк), а в небанковских обменниках — 28,0 грн./$.



При этом выкупали валюту у людей в широких рамках — 26,90-27,77 грн./$.



Наличные расценки двигаются вслед за межбанком, где на открытии торгов котировки поднялись на 5 копеек — до 27,61-27,63 грн./$, а после подскочили сразу на 22 копейки.



Утром некоторые казначеи неофициально признавали спекулятивное придерживание экспортерами валютной выручки. В расчете на курсовую игру и подорожание валюты.



На старте торгов Нацбанк не заявлял о продажах доллара, однако после пару раз появлялся в Matching и продавал валюту по 27,66-27,68 грн./$. По разным оценкам, совокупно реализовал около $20 млн.



Отметим, Нацбанк на 16 августа незначительно укрепил курс гривны – до 27,44 гривен за доллар.



Ранее в НБУ объяснили рост доллара с середины лета, а не в августе или в сентябре, как в предыдущие годы.



В свою очередь эксперты считают, что Нацбанк намерен опустить курс гривны до 30за доллар, а в случае неполучения транша МВФ – до 32 и больше.







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