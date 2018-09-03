Наличные курсы валют на 3.09.2018

В понедельник, 3 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 0,73 коп до 28,0530 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,50 коп – до 28,4040 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,29 грн, минимальный курс продажи – 28,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,77 коп и составляет 32,4590 грн, средний курс продажи упал на 14,67 коп до 33,1227. Продать евро дороже можно за 32,72 грн, купить дешевле – за 32,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,2 коп и составляет 3,769 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 4,206 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, — 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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