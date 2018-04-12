Наличные курсы валют: данные на 10:00

В четверг, 12 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,03 коп до 25,8020 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,83 коп – до 26,1510 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи – 26,02 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,48 коп и составляет 31,7535 грн, средний курс продажи – вырос на 0,45 коп до 32,3925 грн. Продать евро дороже можно за 31,9 грн, купить дешевле – за 32,22 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,0 коп и составляет 3,716 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп и составляет 4,334 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, — 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,06 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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