«Нагнетались страхи»: эксперт пояснил, как экономика Украины начала развиваться без России — Украина

Экономист считает, что развитие экономики не стоит измерять стоимостью колбасы / Фото: УНИАН

Известный украинский экономист, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер высказал мнение, что неоднократно звучала гипотеза о абсолютной зависимости украинской экономики от России, однако она оказалась в полной мере ложной.

«Этот прогноз не оправдался. И динамичность нашей экономики была доказана. Мы достаточно эффективно и быстро заняли множество позиций во всем мире, в том числе и в Евросоюзе. Уже сейчас Евросоюз для Украины – гораздо больший партнер, нежели Россия. Поэтому страхи, которые нагнетались, не оправдались. Особенно если учесть, что наша экономика становится все более рыночной и более динамичной, то я думаю, что в перспективе у нас не возникнет проблем в зависимости от того, развалится ЕС или нет», — сказал он во время чата в Главреде.

По словам Пасхавера, Украина готова торговать со многими странами мира. Украинские производители в последние годы доказали, что их продукция является качественной и востребованной у иностранного потребителя.

«Сможет ли Украина добиться процветания без сотрудничества с Россией? Это – нечестный вопрос. Почему вы думаете, что Украина может добиться процветания, взаимодействуя с Россией? Или другой вопрос – можно ли считать, что советская Украина процветала? Нужно просто вспомнить уровень жизни в советской Украине.

Читайте также»Европейцам надоело»: экономист предрекает скорое снятие санкций с РоссииЕсли мы посмотрим на факторы, которые указывают на «качество жизни», то мы увидим, что сейчас мы живем не хуже, а лучше, чем при СССР», — акцентировал он.

Экономист добавил, что сейчас украинские граждане по уровню доступа к различного рода услугам живут гораздо лучше и комфортнее, чем во времена Советского Союза. Среди негативных факторов он выделил лишь более высокую стоимость колбасы, однако эксперт не читает этот продукт мерилом успеха государства.

«Когда сегодня мне говорят о том, что сейчас живется хуже, я всегда уточняю – в каком смысле хуже. Да, колбаса дороже. Но ведь есть тысяча других факторов, которые говорят о качестве жизни. Мне кажется, что мы живем намного более свободно, чем в советские времена, и поэтому качественнее», — подытожил аналитик.

Напомним, ранее Пасхавер описал три, по его мнению, объективных фактора, тормозящих развитие Украины как государства.





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