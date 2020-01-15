«Нафтогаз» заявил о нежелании России до последнего обсуждать транзит газа :: Экономика :: РБК

По словам топ-менеджера «Нафтогаза» Юрия Витренко, «Газпром» до последнего был против транзитного соглашения с Киевом с целью, чтобы Киев не получал выгоды

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Российская сторона была до последнего момента против подписания пятилетнего контракта на транзит газа на Украину, для того чтобы Киев фактически не получал прибыли. Об этом в интервью изданию «Гордон» заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, доходы Украины от транзита нефти и газа сильно разнятся: в случае нефти прибыли нет, а газ — это «реальный и ощутимый доход». «Знаете, почему Россия была до последнего против транзита через территорию Украины? Чтобы Украина не зарабатывала на российском газе, чтобы у нас буквально не было прибыли от транзита», — пояснил он.

Витренко сказал, что в России понимают, что отсутствие прибыли от транзита газа уменьшит ВВП страны и усилит недовольство народа «европейским выбором Украины». «Плюс разные Медведчуки (глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. — РБК) заявят: мол, Украина потеряла транзит из-за того, что не дружественна к России», — сказал топ-менеджер.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

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