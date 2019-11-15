«Нафтогаз Украины» резко ответил на предложение Путина – Вести Экономика, 15.11.2019

Москва, 15 ноября — «Вести.Экономика». Стоимость газа из России для Украины должна быть на 20-25% ниже, чем стоимость газа из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его перекачку в Европу, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в ответ на предложение президента Владимира Путина снизить цену на газ для Украины. «20-25% — это не скидка. Это нормальная цена, следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита», — пояснил Витренко в Facebook предложение Путина о готовности России снизить цену газа для Украины на 20-25%.

Поскольку газ в Европу идет через Украину, то при прямых поставках на Украину «Газпром» меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно меньше платит за транзит газа Украине. «Причем скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от $3 млрд, которые нам сейчас должен уплатить «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража», — заявил Витренко.

Украина может иметь такую «нормальную» цену, если, например, европейский антимонопольный орган сделает так, чтобы «Газпром» не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке. «Например, если будет разблокирована возможность для других компаний получать газ на границе России», — отметил Витренко.

Возможность иметь такую цену появится также, если Украина, наконец, увеличит добычу газа на новых и существующих месторождениях и начнет разумно потреблять газ, перейдя от его импорта к экспорту. «Скидку справедливо считать по отношению к уровню «цена на немецком рынке минус стоимость транспортировки от границы России до Германии», — считает Витренко.

По его мнению, контракт с «Газпромом» имеет смысл, когда «Газпром» выполняет свои контрактные обязательства, тогда как предметом споров в Стокгольмском арбитраже является как раз невыполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств.

«Заставлять нас отказаться от получения компенсации за невыполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств в обмен на новый контракт означает освободить «Газпром» от любых обязательств как по текущим, так и по новым контрактам. Какие тогда гарантии того, что мы получим то, о чем договорились?» — задался вопросом Витренко.

Наилучшим доказательством того, что «Нафтогаз Украины» не злоупотребляет своим правом обращаться в арбитраж за получением компенсации и что требования Украины не абсурдны, является решение арбитража в пользу украинской компании, в том числе и арбитра, назначенного «Газпромом».

«Что касается новых исковых требований, которые мы недавно подали, то, во-первых, это встречные исковые требования (в ответ на иск «Газпрома»), и, во-вторых, «Нафтогаз» действовал в соответствии с приказом арбитражного трибунала, вынесенного уже давно, по которому «Нафтогаз» должен подавать такие встречные исковые требования до 1 ноября», — ответил Витренко на слова Путина.

Продолжение спора в Стокгольме никак не должно угрожать продолжению транзита газа через Украину, так как «Газпрому» предлагают заключать новый контракт на транзит не с «Нафтогазом Украины», а с независимым газотранспортным оператором.

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