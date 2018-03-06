«Нафтогаз Украины» получил официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов

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Украинский «Нафтогаз» получил от «Газпрома» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транспортировку газа.

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— ПАО «Газпром» (@Gazprom) 5 марта 2018 г.

По словам коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, компания тщательно проанализирует эту информацию и сделает соответствующие выводы. При этом указал на то, что считает важным сохранить транзит топлива через Украину и не видит оснований для разрыва договора.

Ситуация с газовым конфликтом сильно озаботила Берлин, который заинтересован в том, чтобы Украина продолжала играть роль транзитера газа.





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