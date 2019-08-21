Нафтогаз ответил Зеленскому об убийстве НАК

НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что «убийство и расчленение» компании не является наиболее выгодным вариантом для государства как собственника.

Таким образом представители национальной акционерной компании отреагировали на предложение команды президента Владимира Зеленского разделять и продавать по частям крупные государственные компании-монополисты.

«Нафтогаз» генерирует 16% доходов государственного бюджета. Благодаря нашей работе ситуация с подготовкой к зиме в газе сейчас намного лучше, чем в угле. В подземных хранилищах сегодня почти на 3,5 млрд кубометров больше газа, чем в прошлом году», – сообщает компания в Facebook.

В НАК также напомнили, что взимают с «Газпрома» $2,84 млрд, судятся с ним более чем на $11 млрд, и требуют от Российской Федерации $5,2 млрд за украденные активы в Крыму.

«Власть, избранная народом, вправе формировать политику в отношении доли государственной собственности и госпредприятий. Мы вполне разделяем идею, что государственные предприятия должны быть приватизированы полностью или частично… Нам ближе философия: трансформуйся или умри», – резюмировали в «Нафтогазе».

НАК заявил, что «убийство и расчленение» компании не является наиболее выгодным вариантом для государства

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

Также президент сообщил, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7%.

«В последующие годы Украина будет стремительно расти – до 5-7% в год. Уже этой осенью будет проведен ряд необходимых реформ, которые позволят сделать Украину «магнитом» для иностранных инвесторов», – подчеркнул Зеленский.

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