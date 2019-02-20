Надо покупать золото. США и Китай готовят «экономический апокалипсис» — Репортёр

Соединенные Штаты Америки и Китай в итоге устроят мировой апокалипсис. Долговой. Американский финансовый эксперт Дэвид Маррин считает, что в ближайшие два года торговая война двух сверхдержав приведет к глобальному экономическому кризису, и советует спасаться в золоте. Насколько обоснованы его предостережения, попробуем разобраться.





Корень проблемы состоит в колоссальном государственном долге Соединенных Штатов Америки. 22 триллиона долларов – это не шутки. И не так важно, что 60% этой суммы Штаты должны сами себе, то есть внутренним инвесторам. Пирамида долгов слишком велика, она строилась слишком долго, и она не сможет в конечном итоге избежать краха, который и повлечет за собой мировой финансовый апокалипсис.

И есть те, кто может Соединенным Штатам помочь в падении, например, Китай, который инвестировал в государственные облигации США огромную сумму в 3 триллиона долларов. И Пекин может попробовать сбросить эти бумаги в качестве ответа на «наезды» Вашингтона. Но что с того, что у него есть эта возможность, если КНР не в состоянии ею фактически воспользоваться?

Масштабная распродажа Китаем американских облигаций вызовет финансовую бурю на рынках, которая в итоге болезненно ударит по самому Китаю. Это, что называется, выстрел самому себе в обе ноги. Это прекрасно понимают и в Пекине, и в Вашингтоне. Именно поэтому между двумя ведущими экономиками мира идет напряженная торговая война. Несмотря на грозную риторику, нетрудно заметить готовность Китая договариваться и идти на уступки американцам.

Новая политика Дональда Трампа направлена на возвращение промышленного производства в США и исправление торгового дисбаланса со своим главным конкурентом в лице КНР. С одной стороны, китайцам это не очень выгодно. Но с другой стороны, чем больше Соединенные Штаты начнут зарабатывать, тем проще им будет обслуживать имеющиеся долги и не накапливать новые. Благодаря действиям американского президента неизбежных долговой крах может начать постепенно отодвигаться. Другой вопрос, что подобную сумму госдолга в 22 триллиона долларов не выплатить и за полвека, и за век.

Это означает на практике, что «счастливым обладателям» американских ценных бумаг придется в конечном итоге начать прощать США проценты по облигациям. Но и это может не помочь. Мировая экономика замедляется, капитализму как системе более некуда расширяться и расти. Политика «количественного смягчения», а говоря по-русски, печатание долларов для погашения старых долгов, приведет лишь к гиперинфляции в США, а затем отразится на глобальной экономике.

Отсрочить крах можно было бы, считает российский эксперт Алексей Вязовский, пойди Соединенные Штаты на пересмотр своего жизненного уклада:

Американцам нужно умерить аппетиты, и резко снизить потребление. Но кто же захочет умерять аппетиты, когда весь мир дает в долг.

Но этого явно не произойдет, и «американский пир во время чумы» продолжится. Что же остается делать всем остальным?

Эксперты говорят: надо покупать золото. Это не зеленая резаная бумага, ничем не обеспеченная. В последние 3 года драгоценный металл вырос в цене на 30%. А еще года через два, когда аналитики ждут финансового шторма из США, оно может достичь уже 1500 долларов за одну унцию. Доллар же будет постепенно девальвироваться под тяжестью долговой пирамиды.

Автор: Сергей Маржецкий

Использованы фотографии: https://businessinsider.com

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