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Надежда Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки

Политика09 Мар 2018
Надежда Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки
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Народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина»

Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко подтвердила информацию о намерении взять на поруки арестованного руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Об этом Савченко заявила в комментарии «112 Украина».

На вопрос журналиста, действительно ли она готова взять Рубана на поруки, депутат ответила утвердительно.

«Я считаю, что этот человек сделал достаточно много добра, чтобы не отрекаться от человека, когда он в беде», – заявила Савченко.

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Напоминаем, что Владимир Рубан был задержан вчера, 8 марта, на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога.

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