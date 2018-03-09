Надежда Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки

Народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина»

Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко подтвердила информацию о намерении взять на поруки арестованного руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Об этом Савченко заявила в комментарии «112 Украина».

На вопрос журналиста, действительно ли она готова взять Рубана на поруки, депутат ответила утвердительно.

«Я считаю, что этот человек сделал достаточно много добра, чтобы не отрекаться от человека, когда он в беде», – заявила Савченко.

Новости по теме: Арест Владимира Рубана в тезисах

Напоминаем, что Владимир Рубан был задержан вчера, 8 марта, на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога.

Новости по теме: Задержание и арест главы Центра освобождения пленных Рубана: Все, что известно на данный момент

Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram

и Facebook.

Оперативно и лаконично о самом важном

