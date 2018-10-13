Над Лисичанском украинский вертолет сбил беспилотник боевиков

Над Лисичанском украинские военные на вертолете сбили беспилотник террористов

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на страницу пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, украинский вертолет Ми-24 сбил российский беспилотник «Орлан-10».

«В 08:09 радиотехническими средствами обнаружено воздушную цель, предварительно идентифицированную как беспилотный летательный аппарат «Орлан-10″, который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. Цель маневрировала, выполняя, очевидно, разведывательный полет по маршруту Лисичанск — Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность №1. Командующим вооруженных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наєвим было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24», — сообщили в ведомстве.

В штабе также уточнили, что в 08:45 экипаж вертолета получил команду «Воздух!» и взлетел на перехват воздушной цели.

«Обнаружив цель визуально, экипаж вертолета начал ее преследование. Российский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло. Меткой очередью «Орлан-10″, российских оккупационных войск, был сбит в районе населенного пункта Боровское. Уже в 10:10 подразделениями наземных войск Объединенных сил его обломки были найдены и идентифицированы», — добавили в штабе.

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