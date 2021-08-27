Начинающим инвесторам назвали две перспективные акции

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Инвесторы, только начинающие свой путь, часто теряются в информации о том, какие акции являются лучшими. Это затрудняет поиск качественных акций, которые могут послужить основой для портфеля.

Amazon (NASDAQ:AMZN) и Nvidia (NASDAQ:NVDA) могут стать хорошим стартом для начинающих инвесторов, считает эксперт портала The Motley Fool Джастин Поуп. «Если вы только начинаете свое инвестиционное путешествие, эти акции могут закрепить портфель новичка», – заявляет он.

Amazon

Компания США, является крупнейшей в мире на рынках платформ электронной коммерции, а также публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.

По оценкам аналитиков, выручка Amazon в 2021 году составит $476 млрд, что на 23% больше, чем в 2020 году. Такие темпы роста могут легко сохраниться, поскольку Amazon работает в растущих отраслях, таких как электронная коммерция и облачные вычисления. Ожидается, что только рынок облачных вычислений в этом году составит $332 млрд, и Amazon является одним из ведущих игроков в этой отрасли, пишет портал.

Nvidia

Американская технологическая компания. Является разработчиком графических процессоров и систем на чипе.

По прогнозам, выручка компании в 2022 финансовом году составит $25 млрд долларов, что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Nvidia получила $2,6 млрд свободного денежного потока от своего бизнеса при выручке в $6,5 млрд во 2 квартале, коэффициент конверсии составил 40%, что говорит об очень прибыльном бизнесе.