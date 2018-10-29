Начался прием предложений на покупку Центрэнерго

ФГИУ опубликовал объявление о проведении конкурса по приватизации одной из крупнейших энергокомпаний Украины

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) опубликовал объявление в газете Ведомости приватизации о проведении конкурса по продаже госпакета акций — 78,3% — ПАО Центрэнерго. Об этом сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров в Facebook.

«Сегодня официально опубликовано информационное сообщение Фонда госимущества о проведении конкурса по принципу аукциона по продаже пакета акций публичного акционерного общества Центрэнерго. Ровно через 45 дней (13 декабря — Ред.) состоится конкурс по продаже, и первое в этом году предприятие большой приватизации получит нового владельца», — написал он.

Стартовая цена – 5,9 млрд грн.

Данные — ФГИУ

Напомним, по одному из условий Кабмина, конкурс по продаже предприятия состоится, если в нем будут участвовать не менее двух претендентов.

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