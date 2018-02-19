Начался маленький рост — Абромавичус оценил экономику Украины

В Украине начался маленький экономический рост, говорит бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичюс. Фото: УНІАН

В Украине начался маленький экономический рост. Но он польностью зависит от дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Об этом в эфире телеканала «Прямий» сказал бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичюс.

«В Украине много лет была сложная экономическая ситуация. Когда мы начали работать, было 36 месяцев подряд падение промышленного производства. Инфляция в мае 2015-го — 46%. Когда Яценюк пришел, в казне было 10 тысяч долларов. Просто разворовали все и уехали. Тогда было главное — стабилизация макроэкономической ситуации. Потому что никто не будет вкладывать деньги в экономику, когда курс шатается по 10% в день. И это было достигнуто популярными и не очень способами», — напомнил он.

«Сейчас начался маленький рост. Это напоминает раннюю стадию экономического роста. Есть предпосылки, что в последующих годах оно должно быть более высоким», — отметил он.

Дно кризиса пройдено, считает бывший министр.

«Экономика растет восем кварталов подряд. Это статистика. Но рост полностью зависит, будем ли мы в программе МВФ. Потому что в этот и следующий год нужно возвращать 10 миллиардов долларов. Без МФВ, к сожалению, никуда. Понадобятся не только деньги, но и другая макрофинансовая помощ ЕС», — сказал Абромавичюс.

Айварас Абромавичюс работал в правительстве с 2014 по 2016-й. В феврале объявил об отставке. Заявлял о давлении со стороны нардепа с БПП Игоря Кононенко, фактическое саботаж реформ и коррупции в высших верхах власти.

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