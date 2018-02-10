Начало нового мирового кризиса

В ближайшие месяцы рынок будет лихорадить: вверх-вниз под действием разнонаправленных сил.

Американские фондовые индексы обвалились второй раз за неделю

Forbes Украина

Итак, в четверг второй раз за неделю американские фондовые индексы обвалились больше, чем на 4%. И если первый обвал в понедельник, все » эксперты» как обычно объясняли какими то техническими сбоями, ошибками работы роботов и т.п., то после вчерашнего драматического падения все поняли, что «проблема, таки, существует».

Что беспокоит инвесторов? Ведь американская экономика на подъеме, темпы роста достигли 4%, безработица на самом низком уровне за последние 10 лет, корпоративные отчетности отличные, валовые внутренние частные инвестиции выросли на 5,1% (год к году) в четвёртом квартале 2017 года, эта цифра почти на 90% больше, чем в третьем квартале 2009 года – на пике Великой рецессии. Объёмы новых заказов на товары длительного пользования, произведённые в США, превышают ожидания: они увеличились на 2,9% (месяц к месяцу) в декабре 2017 года и на 1,7% – в ноябре . Так в чем же проблема, тем более, что недавно МВФ дал очень благоприятный прогноз по мировой экономике на 2018 год?

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Если ответить кратко, то инвесторов охватили сомнения по поводу качества экономического роста. Многие стали осознавать, что экономический подъем обусловлен дешевыми деньгами и ростом долга, а не ростом производительности труда. Это означает, что такой рост непременно сменится падением.

Понимая это, многие инвесторы решили зафиксировать прибыль и сбросить акции. Вторая причина вчерашнего падения — это нехватка у фондов наличности для поддержания длинных позиций, о чем я недавно писал и предупреждал о возможном падения рынка.

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Что ожидать в дальнейшем? Сейчас финансовый кризис скорее всего еще не начнется, потому что для этого должен сформироваться устойчивый консенсус о перегреве экономики. Его еще нет. Поэтому в ближайшие месяцы рынок будет лихорадить: вверх-вниз под действием разнонаправленных сил. Но высокая волатильность в конце концов приведет к установлению медвежьей тенденции и фондовый рынок обвалится на 35-40%. Это и будет началом нового мирового финансового кризиса. Когда это произойдет предсказать в принципе невозможно, потому что это вопрос массовой психологии. Мой прогноз — от 1 до 1.5 лет.

Андрей Головачев, политический эксперт