Начальную украинскую школу реформируют за 1 млрд (ИНФОГРАФИКА)

На реформу начального образования в Украине выделили 1 млрд грн

Depo.Власть

Сегодня 14:03

ФОТО: depo.ua

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook, передает Depo.ua.

«Как будет выглядеть новая украинская школа? Просторные, светлые кабинеты, современная техника, удобная мебель и новые книги. Мы внедряем совершенно другой стандарт обучения, чтобы маленькие украинцы росли образованными, ответственными, способными к открытиям и инновациям. Изменения начнутся уже с этого года, когда дети пойдут в первый класс. Чтобы реализовать задуманное, мы направили почти 1 млрд грн для финансирования начального образования», — написал Гройсман.

По его словам, 40% этих денег пойдет на закупку дидактических материалов, столько же — на закупку современной мебели для начальных классов, 20% — на закупку компьютерного оборудования.

Еще 386 млн грн правительство направило на повышение квалификации учителей.





Источник